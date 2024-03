Iga Świątek ogłasza tuż po triumfie. Zaskakująca wiadomość. Aż trudno uwierzyć

Iga Świątek była podczas tegorocznej edycji prestiżowego turnieju WTA 1000 w Indian Wells po prostu nie do zatrzymania. Sama przyznała po meczu, że można było odnieść takie wrażenie, lecz "za kulisami" mierzyła się ze swoimi problemami. W jednym z wywiadów liderka rankingu WTA przekazała zaskakującą wiadomość mówiąc, że nie była to dla niej najłatwiejsza impreza, a jej głowa była pełna wątpliwości. Była jednak w stanie udźwignąć to wszystko mentalnie.