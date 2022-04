Iga Świątek ogłasza: "To dla mnie gigantyczny moment". Polka ma jedną nadzieję

Po turnieju w Miami, w którym Iga Świątek nie dała żadnych szans swoim rywalkom , zaktualizowany został ranking WTA. Już od jakiegoś czasu wiedzieliśmy, że Polka awansuje na szczyt zestawienia, lecz od poniedziałku już w pełni może cieszyć się z tytułu najlepszej rakiety świata.

- Dziś stało się to oficjalnie i chciałabym sobie, mojej rodzinie mojemu zespołowi i partnerom chwilę świętowania i szczęścia z tego powodu. Zazwyczaj nie skupiam się na liczbach i rankingach, ale to dla mnie gigantyczny moment, ponieważ zostałam pierwszym reprezentantem Polski wśród kobiet i mężczyzn, który został numerem jeden w grze singlowej. Mam nadzieję, że pewnego dnia będzie w Polsce więcej nas, grających w tenisa na najwyższym możliwym poziomie. Jestem niezmiernie wdzięczna z powodu tego, że moja praca może stanowić inspirację dla innych. Na koniec, choć to nie najmniej ważne, kocham tę grę i cieszę się każdym momentem w ostatnich dniach - napisała Iga Świątek w komunikacie, który opublikowała w swoich mediach społecznościowych.

Iga Świątek liderką rankingu WTA

W sezonie 2022 Iga Świątek prezentuje wręcz kosmiczną formę. Polka wygrała 17 ostatnich meczów i triumfowała w trzech turniejach - w Dosze Indian Wells oraz w Miami.