Iga Świątek nabawiła się urazu prawej nogi pod koniec drugiego seta. Kamery pokazały wówczas łzy na twarzy Polki , która poprosiła o przerwę medyczną. Nieugięty, sportowy charakter kazał 21-latce wrócić na kort. Ciało jednak nie było gotowe do rywalizacji na najwyższym poziomie. W piątym gemie nasza tenisistka oznajmiła, że nie jest w stanie kontynuować gry.

Iga Świątek po meczu z Jeleną Rybakiną: "Teraz trwa diagnostyka"

Teraz Iga Świątek zabrała głos w sprawie tego, co wydarzyło się podczas meczu z Jeleną Rybkainą. "Cześć. Zapewne zastanawiacie się, co stało się w nocy. Podczas drugiego seta doznałam kontuzji uda i teraz trwa diagnostyka. Więcej informacji będziemy mieć dla was w kolejnych dniach" - napisała polska tenisistka za pośrednictwem mediów społecznościowych.