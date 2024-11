Iga Świątek ogłasza plany. Przechytrzyła wszystkich, przebiła nawet Sabalenkę

Przetarcie w WTA Finals Iga Świątek ma już za sobą . W pierwszym meczu turnieju - wychodząc na kort po dwumiesięcznej przerwie - pokonała Barborę Krejcikovą 4:6, 7:5, 6:2 . Dało jej to pozycję wiceliderki grupy po premierowej serii gier i dogodną pozycję wyjściową na awans do półfinału.

Aryna Sabalenka także zaczęła zmagania od triumfu. Na inaugurację uporała się z Qinwen Zheng bez straty seta, wygrywając 6:3, 6:4 . To oznacza, że nad Polką wciąż zachowuje 1046 punktów przewagi . Jeśli triumfem zakończy dwie kolejne potyczki, to ona zamknie rok jako liderka rankingu WTA.

Iga Świątek "zdradziła" najbliższe plany. Takiej odpowiedzi nikt się nie spodziewał

Organizatorzy turnieju mistrzyń, mimo niebagatelnej stawki imprezy, dbają o to, by zawodniczki nie skupiały się tylko na tenisie. W przerwie między pierwszą a drugą serią gier każda uczestniczka otrzymała tablicę z kilkoma zagadnieniami . Należało podać m.in. imię, liczbę startów w WTA Finals, najcenniejszy tytuł w karierze.

Ta ostatnia kwestia prowokowała do humorystycznych odpowiedzi i tenisistki doskonale to wykorzystały. Sabalenka odpowiedziała: "Będę pić (ale nie zamierzam ujawnić co)" i okrasiła to uśmiechniętym emotikonem.