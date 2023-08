Iga Świątek oficjalnie potwierdza przed US Open. A za chwilę takie niepokojące wieści

Tuż przed startem US Open Iga Świątek oficjalnie potwierdziła, że podpisała nowy kontrakt i została ambasadorką firmy technologicznej. Podała pierwsze szczegóły. Okazuje się, że współpraca może wpłynąć na ulepszenie jej gry. A to może się przydać, bowiem - wedle niepokojących słów jednego z ekspertów - rywalki nie próżnują i mogą namieszać w planach Polki już podczas Wielkiego Szlema w Nowym Jorku. Corretja odziera ze złudzeń i sygnalizuje, że to niekoniecznie ona jest teraz faworytką.