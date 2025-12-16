Iga Świątek oficjalnie ogłasza. Kluczowe wieści, o tej liście będzie głośno

Założenie własnej fundacji było jedną z najważniejszych decyzji podjętych przez Igę Świątek w ostatnich miesiącach. Polka po ogłoszeniu ambitnych planów błyskawicznie zabrała się do pracy i zaczęła poszukiwania młodych sportowców, którym przyda się pomoc w dotarciu na szczyt. Do wiceliderki rankingu WTA zgłosiła się spora liczba osób, lecz szczęście uśmiechnęło się do zaledwie pięciu z nich. Otoczenie 24-latki pracowało w ciszy, selekcjonując kandydatów, aż wreszcie 16 grudnia wszystko stało się jasne.

Pierwszą zapowiedź raszynianka przygotowała w mediach społecznościowych, gdy pokazała krótkie wideo jak dzwoni do pięciu wybranych zawodników. Zdecydowanie więcej szczegółów kibice otrzymali zaledwie kilka godzin później. W Warszawie odbyło się uroczyste wydarzenie, podczas którego poznaliśmy pięć nazwisk. Od dziś na liście stypendystów znajdują się Ignacy Andrzejczak, Wiktor Chmurski, Liwia Kubin, Jan Pyla, Oliwia Sybicka. Poinformował o tym między innymi Dominik Senkowski na platformie X.

Ignacy Andrzejczak na co dzień uprawia lekkoatletykę i jest mistrzem Polski do lat 20 w biegu na 110 metrów przez płotki. Wiktor Chmurski zajmuje się pływaniem, Liwia Kubin to łyżwiarka szybka, Jan Pyla zaczyna karierę golfisty. Jedyną przedstawicielką tenisa została natomiast Oliwia Sybicka. Jej przygoda z dyscypliną uprawianą przez Igę Świątek rozwija się w imponującym tempie. Nastolatka prowadzi w rankingu PZT do lat szesnastu.

Iga Świątek wybrała pięciu utalentowanych sportowców. Fundacja rusza pełną parą

Co otrzymają wspomniane wyżej talenty? "Kwota wsparcia dla maksymalnie pięciu stypendystów to blisko pół miliona złotych, ale w grę wchodzi również wsparcie kompetencyjne, którego udzielą eksperci współpracujący ze Świątek" - pisał kilka miesięcy temu Polsat Sport. Nic więc dziwnego, że młodym sportowcom na wspólnej fotografii z triumfatorką tegorocznego Wimbledonu nie schodził uśmiech z twarzy.

Sama Iga Świątek podczas wydarzenia podzieliła się z dziennikarzami także ważnymi informacjami dotyczącymi nadchodzącego sezonu. "Zdecydowałam wcześniej, że ten okres przygotowawczy spędzę w Warszawie, żeby być wśród rodziny, znajomych i po prostu pobyć przez kilka tygodni w domu, nie cały czas na walizkach. W zeszłym roku zrobiliśmy podobnie. Myślę, że dla mojej głowy to jest dobra decyzja, a jeśli chodzi o trening, to jesteśmy w trakcie. Pierwszy tydzień to były głównie duże obciążenia związane z ogólną rozwojówką, więc dzięki Maciek (uśmiech). Teraz myślę, że będziemy wszystko spinali w całość"- powiedziała nasza gwiazda, cytowana przez Michała Chojeckiego.

