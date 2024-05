Iga Świątek ledwo wygrała turniej w Madrycie i już musiała przenosić się do Rzymu , gdzie wkrótce rozpocznie rywalizację w turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych. W stolicy Włoch jak dotąd wygrała dwa trofea i z pewnością ostrzy sobie zęby na trzecie. Aby to się stało, potrzebne jest dobre przygotowanie. Świątek i jej sztab nie ustają w poszukiwaniach treningowych zaskoczeń.

Iga Świątek z nową treningową zabawką

Na pierwszym otwartym dla mediów treningu w pewnym momencie odłożyła rakietę i sięgnęła do torby, z której wyjęła... piłkę do Petecy. Żółty przedmiot przypominający lotkę to doskonałe narzędzie do ćwiczeń koordynacji. Peteca wymaga odbijania rękami i nogami, a sztuka ta nie jest tak łatwa, jak się wydaje.