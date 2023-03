Iga Świątek odsłoniła kulisy decyzji. Czekała do ostatniej chwili

AP / © 2023 Associated Press

Iga Świątek mówi o kulisach wycofania z turnieju w Miami

Rywalizację w turnieju w Miami liderka światowego rankingu miała rozpocząć od drugiej rundy. W niej przeciwniczką miała być Claire Liu , co oznaczało... powtórkę z Indian Wells. Ostatecznie jednak do meczu tego nie dojdzie - w środowe popołudnie nasza gwiazda przekazała, że z powodu kontuzji zmuszona jest się wycofać.

Kulisy rezygnacji z udziału w turnieju w Miami Iga Świątek zdradziła podczas rozmowy z "Canal+". Jak przyznała, decyzję odwlekała tak długo, jak tylko było to możliwe. - Decyzję podjęliśmy prawdę mówiąc w ostatniej chwili , bo cały czas po Indian Wells konsultowaliśmy z lekarzami badania - uzasadniała.

Przerwa Świątek obejmie też Billie Jean King Cup

Choć nie chciała mówić o szczegółach kontuzji przyznała, że nie wywołuje ona ciągłego bólu. - Nie jest to jakiś poważny uraz, bo wcześnie go wyłapaliśmy, ale na pewno ten czas, który poświęcę na regenerację przez najbliższe dni pomoże, bym szybciej doszła do siebie - zdradziła.