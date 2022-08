Iga Świątek odsłania kulisy. "To mocno na mnie wpłynęło”

Tak Iga Świątek wspięła się na szczyt światowego tenisa

Iga Świątek w tym roku szturmem zdobyła szczyt światowego tenisa. Na początku kwietnia, jako pierwsza Polka w historii, została liderką rankingu WTA.

Cały świat zachwyca się jej grą i postawą poza kortem, wrażliwością na krzywdę zaatakowanej przez zbrodniarzy z Rosji Ukrainy.

To imponujący wyczyn w jej karierze, na najwyższym poziomie. Zrobiła gigantyczny skok jakościowy, jaki próbuje zrobić cała czołówka, tymczasem Iga zostawiła konkurencję daleko za plecami cmoka z zachwytu nad grą Polki amerykański portal "Tennis World".

- Przewaga Igi jest tak duża, że aż trudno sobie wyobrazić przerwanie jej dominacji. Jej rezultaty z ostatniego okresu są wręcz niewiarygodne: zdobyte trzy turnieje z serii Masters 1000, wygrany Wielki Szlem. Polka wygrywa przy każdej okazji - dodawali Amerykanie.

Nie jest zaskoczeniem, że tajemnica sukcesu Igi sprowadza się nie tylko do rozwoju jej tenisa, ale też budowania mentalności zwycięzcy. Od lutego 2019 r. Świątek współpracuje z psycholożką Darią Abramowicz.

Niewielu mówi o psychologii w sporcie, a ja uważam że odporność psychiczna to być może najważniejsza aktualnie cecha w tenisie. Wielu potrafi grać na znakomitym poziomie, jednak tylko ci, którzy są twardzi mentalnie i potrafią wytrzymać presję, są najwięksi. Dlatego zawsze chciałam się rozwijać w tym kierunku, a Daria okazała się najlepsza. Bardzo dobrze mnie zna i rozumie chwaliła nasza tenisistka.

Iga Świątek: Jedno zdanie zwiększyło moją motywację do pracy

Teraz, w szczerej rozmowie z "Przeglądem Sportowym", Iga nie zawahała się opowiedzieć o warsztacie Darii Abramowicz.

- Na początku naszej współpracy Daria wpadła na pomysł, że codziennie będzie mi wysyłać cytaty czy rzeczy, nad którymi w codziennym pędzie będę mogła się choć na chwilę zatrzymać i pomyśleć. Zdanie "You did not wake up to be ordinary" ("Nie budzisz się po to, by być zwykłą osobą") mocno na mnie wpłynęło - powiedziała Edycie Kowalczyk i Jakubowi Radomskiemu z "PS" Iga.

Budząc się następnego dnia, nadal miałam to zdanie w głowie, a dzięki temu zwiększyła się motywacja do pracy. Rzadko tego typu rzeczy z internetu aż tak mnie poruszają, bo nie spędzam tam specjalnie dużo czasu przyznała liderka rankingu WTA.

Zdradziła też, że mocniejsze bicie serca miała po kilku ostatnich przeżyciach.

- Spore emocje wywołał u mnie koncert Adele w Londynie, podobnie jak charytatywny mecz w Krakowie na rzecz Ukrainy. To był zresztą dzień pełen emocji. Poczułam, co jesteśmy w stanie zrobić, wykorzystując sport i nasz wpływ społeczny, aby pomagać. Pamiętam też moment, gdy po zakończeniu tegorocznego Rolanda Garrosa odbierałam puchar i wiedziałam, że za chwilę mam wygłosić przemowę, której będzie słuchać cały stadion. Mówiłam wtedy także o Ukrainie. Wówczas wybrzmiały owacje z trybun, które pokazały, że publiczność podziela wsparcie dla tego kraju. Takie chwile pamięta się do końca życia - opowiadała w "PS".

Beatriz Haddad Maia kolejną rywalką Igi Świątek

Już dziś (czwartek), o godz. 20:30, w III rundzie turnieju WTA w Toronto, Iga zmierzy się z Brazylijką Beatriz Haddad Maią, która w rankingu WTA zajmuje 24. pozycję.

