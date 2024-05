Iga Świątek odpowiada Sabalence. Tego Białorusinka się nie spodziewała

To, co obie panie prezentują, m.in. gdy spotkają się na korcie, wielokrotnie przechodzi ludzkie pojęcie. Udowodniły to kolejny raz w finale turnieju WTA w Madrycie, fundując fanom wspaniałe widowisko, które po ponad trzech godzinach gry rozstrzygnął dopiero tie-break trzeciego seta. W ubiegłym roku to Białorusinka święciła triumf., teraz jednak nie zdołała obronić tytułu i spotkanie zakończyło się zwycięstwem Polki 7:5, 4:6, 7:6(7). Reklama

Iga Świątek wprost o Sabalence: "Nie myślę o niej"

Była to już siódma porażka Aryny Sabalenki z Igą Świątek na dziesięć meczów, w których przyszło jej zmierzyć się z Polką. Liderka rankingu od samego początku wielokrotnie sprawiała rywalce gigantyczne problemy i stawała na drodze do sukcesu, dlatego dla nikogo nie było zaskoczeniem, gdy rok temu druga w stawce zawodniczka przyznała, że myśli o swojej przeciwniczce podczas treningów.

- Przegrałam z nią wiele meczów i zawsze motywowała mnie do bycia lepszą. Pamiętam, jak ćwiczyłam i myślałam, że jeśli chcę ją pokonać, muszę biegać, robić to, co robię, ciężko pracować i dawać z siebie wszystko. Oczywiście to nie jedyna rywalka, o której myślę, trenując, ale jeśli przegrasz z kimś cztery spotkania z rzędu, to myślisz o nim podczas treningu — przyznała wówczas szczerze Aryna Sabalenka w rozmowie z "Eurosportem" tuż po zwycięstwie w Madrycie.

Odpowiedź Igi Świątek, której Białorusinka doczekała się dopiero po roku, może ją zaskoczyć.

Nie mam tak jak ona. Kiedy trenuję, nie myślę o Arynie. Ale bardziej chodzi o to, że wiem, jak duża jest konkurencja i jeśli na chwilę się zatrzymam, mogę zostać wypchnięta ~ przyznała bez ogródek w podcaście WTA Insider.

Polka wyraźnie zaznaczyła przy okazji, że obie panie darzą się dużym szacunkiem, pokazując, że rywalizacja między nimi nie wychodzi poza kort. Reklama

A na nim najlepsze tenisistki świata mogą się spotkać kolejny raz w Rzymie, jeżeli obie dotrą do finału kolejnej prestiżowej imprezy. To zadanie może być o wiele trudniejsze dla Aryny Sabalenki, która miała mniej szczęścia od Igi Świątek w poniedziałkowym losowaniu . To w jej części drabinki znalazła się m.in. broniąca tytułu Jelena Rybakina, na którą Białorusinka może trafić w półfinale.

Polka swój pierwszy mecz rozegra w czwartek przeciwko Caroline Dolehide lub - jeśli spełni się nieoczekiwany scenariusz - kwalifikantce., Druga rakieta świata zmagania rozpocznie dzień później. Zmierzy się ze zwyciężczynią meczu, w którym Wang Yafan zagra z rywalką wyłonioną w kwalifikacjach.

Reklama Iga Świątek wygrywa finał w Madrycie! SKRÓT. WIDEO / Assosiated Press / © 2024 Associated Press

Iga Świątek / AFP / AFP