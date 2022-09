To był wyjątkowy weekend dla Igi Świątek. Raszynianka nie dość, że po raz pierwszy od kilku miesięcy odniosła turniejowe zwycięstwo, to jeszcze jako pierwsza Polka z historii sięgnęła po trofeum US Open. Do historii przeszła również jej rywalka - Ons Jabeur została pierwszą Afrykanką, która dotarła do finału nowojorskiej imprezy wielkoszlemowej.

Amerykanie pieją z zachwytu nad Igą Świątek! Ogłaszają "wielki powrót"

Ons Jabeur czeka na "Rolexa" od Świątek. Polka odpowiada

Po porażce Tunezyjka zażartowała, że w tym momencie nie lubi Igi Świątek, ale wybaczy jej, jeśli dostanie od niej wyjątkowy prezent. "Zawsze będzie świetnie rywalizować z Igą. Żartowałam, kiedy powiedziałam, że jej nie lubię. Wybaczę jej, jeśli da mi Rolexa czy coś" - powiedziała z rozbawieniem na konferencji prasowej.

Na odpowiedź Polki nie trzeba było długo czekać. "Wyzwanie przyjęte! Czemu nie? Muszę z nią o tym pogadać. Mam nadzieję, że nie wybierze modelu z diamentami, ale poradzimy sobie" - przyznała podczas wywiadu dla "PAP".