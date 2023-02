Iga Świątek odpowiada na wpisy fanów. "Macie rację"

Po zakończeniu turnieju w Dubaju Iga Świątek odebrała od kibiców sporo wiadomość. Część z nich wyrażało jednak rozczarowanie porażką w finale tej imprezy, co skłoniło naszą najlepszą tenisistkę do odniesienia się do nich w mediach społecznościowych. Świątek szybko zareagowała również na porady kibiców dotyczące tego, by nie czytać... internetowych komentarzy.