Iga Świątek odpada z turnieju w Miami. Tyle zarobiła na Florydzie

W drugiej rundzie Iga Świątek po raz trzeci w tym sezonie zagrała z Lindą Noskovą . Czeszka jednak, podobnie jak jej poprzedniczka, nie była w stanie wyeliminować z gry pierwszej rakiety świata. Polka po zaciętej, trzysetowej batalii pokonała rywalkę 6:7(7), 6:4, 6:4 i awansowała do 1/8 finału.

Nagroda pocieszenia dla Igi Świątek za udział w turnieju w Miami? Tyle zarobiła na Florydzie

Stany Zjednoczone liderka światowego rankingu kobiecego tenisa z pewnością opuści niezbyt usatysfakcjonowana. Nie udało jej się bowiem dotrzeć do ścisłego finału i znacznie powiększyć dorobku punktowego w rankingu WTA. Bez wątpienia Polka nie będzie także pocieszona, gdy dowie się, ile udało jej się zarobić na Florydzie. Po eliminacji na etapie 1/8 finału na konto naszej tenisistki trafi bowiem "zaledwie" 101 tys dolarów, a więc nieco ponad 400 tys. złotych . Kwota ta raczej nie robi wrażenia, biorąc pod uwagę fakt, że w Indian Wells 22-latka zainkasowała blisko 4,5 mln złotych .