Mało kto spodziewał się przed turniejem, że Iga Świątek już w drugiej rundzie naje się sporej dawki strachu i będzie blisko od odpadnięcia z rywalizacji. Naomi Osaka może i ma na koncie wielkoszlemowe triumfy, ale wciąż wraca do najwyższej dyspozycji po przerwie macierzyńskiej. W sensację nie wierzono nawet w jej ojczyźnie. "Obstawiam że Iga bez problemu wygra. Ona świetnie czuje się na mączce, to jest jej miejsce. Z kolei Naomi nie przepada za gliną. Więc nie przewiduję, by miała tutaj szanse ze Świątek. W końcu nieprzypadkowe jest to, że dotąd najlepszym wynikiem Osaki we French Open była trzecia runda. Myślę, że jest szansa na jej wygraną, ale na twardych nawierzchniach, na ziemnej nawierzchni będzie to trudne" - powiedział z rozbrajającą szczerością Shinya Kimoto, wysłannik "Sports Nippon", Arturowi Gacowi, dziennikarzowi Interii.

