Iga Świątek oddała trofeum za Wimbledon. To musiało się tak skończyć

Choć jeszcze kilka tygodni temu mało kto wierzył, że Iga Świątek osiągnie sukces na Wimbledonie, w Londynie po niecałej godzinie to ona triumfowała w wielkim finale i sięgnęła po trofeum.

Rywalka była dla raszynianki jedynie tłem. Amanda Anisimova została upokorzona przez Polkę 6:0, 6:0, co było dopiero drugim tego typu przypadkiem w historii Wimbledonu. Tylko Suzanne Lenglen wcześniej udało się w finale osiągnąć tzw "double bagel" i pokonać w takim samym stosunku Mollę Mallory. Miało to miejsce w 1922 roku.

- Jesteś niesamowitą zawodniczką i pokazałaś to dzisiaj. Jesteś wielką inspiracją dla mnie, to były niesamowite dwa tygodnie dla ciebie. Wygrałaś Wimbledon w swoim pierwszym finale. Gratulacje dla ciebie i twojego zespołu - zwróciła się z gratulacjami dla triumfatorki Anisimova.

Iga Świątek: Dziękuję tacie, który popychał mnie do pracy. WIDEO

Iga Świątek: Dziękuję tacie, który popychał mnie do pracy. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Trofeum reprezentantce Polski wręczyła sama księżna Kate. Była to piękna i zarazem uroczysta chwila, choć z pucharu niedane było 24-latce cieszyć się zbyt długo. Zaraz po ceremonii odebrano go jej. W zamian za to otrzymała dużo mniejszą "pamiątkę". Dlaczego?