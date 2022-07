Iga Świątek obsypana komplementami. "Wzór dla młodej generacji"

21-letnia Polka do rywalizacji na Wimbledonie przystępowała bez jakiegokolwiek przetarcia na trawiastej nawierzchni. W trzeciej rundzie zatrzymała ją Alize Cornet, wygrywając w dwóch setach 6:4, 6:2. Jak przyznała, popełniła błąd w przygotowaniu taktycznym do tego spotkania, co przesądziło o wyniku.

Jeszcze przed pierwszym meczem Świątek na Wyspach zrobiło się o niej głośno, a wszystko z powodu decyzji organizatorów, którzy uhonorowali ją przywilejem otwarcia zmagań na korcie centralnym. Zdaniem wielu należał się on raczej Simonie Halep - ostatniej wciąż aktywnej triumfatorce imprezy (była najlepsza w 2019 roku). Za tym opowiadała się między innymi Kim Clijsters - czterokrotna triumfatorka singlowych turniejów wielkoszlemowych, w przeszłości pierwsza rakieta świata.

W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Belgijka nie szczędziła jednak pod adresem naszej gwiazdy komplementów. - Wzór dla młodej generacji, wspaniała ambasadorka dyscypliny - przyznała, dodając, że do ogromnego talentu Polka dokłada tytaniczną pracę.

Unikała przy tym porównań do innych zawodniczek, podkreślając, że Świątek "pisze własną historię". - Ma potencjał, by dominować przez lata i zostać jedną z liderek - uważa. Zaznaczyła przy tym, że niezbędne do tego będą "dyscyplina, koncentracja i praca".

