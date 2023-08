Iga Świątek obsypała legendę tenisa komplementami. Oto co mu zawdzięcza

Jak na faworytkę US Open przystało, Iga Świątek bez problemów zameldowała się w kolejnej części prestiżowego turnieju w Nowym Jorku. Liderka rankingu WTA w poniedziałek (28.08) pokonała Szwedkę Rebeccę Petterson 6:0, 6:1. Nasza gwiazda w rozmowie dziennikarzami przyznała, że cieszy się z faktu, iż po zmaganiach w Cincinnati miała chwilę przerwy, żeby móc spokojnie popracować nad formą.

"Jestem zadowolona, że zagrałam solidny mecz. Dużo mi daje, że mogłam potrenować, bo w tym roku czasu na trening brakowało, a doszlifowanie techniki jest istotne. Cieszę się, że mogłam przełożyć na grę to, co przetrenowaliśmy przez tydzień i cieszę się, bo pierwsze mecze zawsze są dla mnie trudne, a tym razem wyszłam rozluźniona i wiedziałam, co chcę zagrać - zdradziła na antenie "Eurosportu".