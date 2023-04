Iga Świątek przystąpiła do zmagań w Stuttgarcie po przerwie spowodowanej kontuzją żebra, przez którą musiała odpuścić udział w turnieju w Miami oraz w meczu Polski z Kazachstanem w ramach Billie Jean King Cup. Polka do rywalizacji wróciła w wielkim stylu i w drodze do finału wyeliminowała Zheng Qinwen oraz Karolinę Pliskovą. Rywalką 21-latki w półfinale była Ons Jabeur, która z powodu kontuzji skreczowała już na początku meczu.