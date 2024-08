Iga Świątek obejrzała walkę o brąz. Poprawiała błędy z meczu z Qinwen Zheng

Brąz Świątek to pierwszy medal w tenisie dla Polski. Wielu przez lata próbowało go zdobyć, ale udało się to dopiero liderce rankingu WTA. Choć i kibice, i zawodniczka liczyli na złoto, to brąz w kontekście wielu innych występów polskich sportowców na tych igrzyskach jest równie cenny. Pokazał też, że Świątek ma o co walczyć na następnych igrzyskach.