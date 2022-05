Iga Świątek o "ukraińskiej wstążce": To dziwne, że niektórzy już ją zdjęli

Iga Świątek nie przestaje zadziwiać sportowego świata - Polka w niedzielę ograła Ons Jabeur 6:2, 6:2 i obroniła swój tytuł zdobyty przed rokiem na turnieju WTA 1000 w Rzymie. Pokonując Tunezyjkę na Foro Italico warszawianka jednocześnie zwiększyła serię swoich triumfów do 28.

W trakcie jednej z pomeczowych wypowiedzi nasza reprezentantka wypowiedziała się również nieco na temat trwającej w Ukrainie wojny - i przyznała, że zachowanie niektórych zawodników i zawodniczek w kontekście wspierania zaatakowanego przez Rosję kraju nieco ją dziwi. Chodzi konkretnie o symboliczną, błękitno-żółtą wstążkę, którą sama Świątek cały czas nosi.

Wojna w Ukrainie. Iga Świątek: Będę dalej nosić wstążkę, nie rozumiem, czemu inni przestali

"Wiem, że wielu zawodników grało z przypiętymi wstążkami na początku wojny, kiedy całe zamieszanie było trochę głośniejsze" - opowiadała tenisistka, cytowana m.in. przez serwis tennisnow.com.

"Zdałam sobie jednak sprawę, że niektórzy z nich je już zdjęli, co jest dla mnie dość dziwne, ponieważ wciąż trwa wojna, ludzie wciąż cierpią" - zwróciła uwagę 20-latka.

Jak podkreśliła, ona sama nie ma zamiaru podejmować podobnego kroku. "Będę nosić wstążkę tak długo, aż sytuacja się nie poprawi" - zadeklarowała, dodając, że ma nadzieję iż tenisiści "będą bardziej wspierający". Można przy tym domniemywać, że pod pojęciem "poprawy" chodzi o nastanie całkowitego pokoju u naszych sąsiadów.

To jednak nie wszystko, bo Iga Świątek powiedziała też kilka słów o ogólnym wsparciu, jakie Polska i Polacy kierują do Ukraińców.

Iga Świątek: Chcę rozpocząć inicjatywę pomocy dla Ukrainy

"Na pewno wojna dotyka Polskę trochę bardziej [niż inne kraje kontynentu - dop. red.]" - stwierdziła zawodniczka. Jak orzekła, sama tego aż tak nie doświadcza, bardzo dużo podróżując po świecie.

"Wiem, że to trudne. Wiem, że Polacy pomagają. Ja też zamierzam wkrótce stworzyć jakąś inicjatywę, która - mam nadzieję - coś zmieni. To też jest mój cel. Wiem, że mówię o tym od dawna, ale czas, by ogłosić to oficjalnie. Na pewno chcę okazać swoje wsparcie narodowi ukraińskiemu, tak jak każdy Polak robi to w warunkach domowych" - zadeklarowała warszawianka.

Przed Igą już niebawem rywalizacja w ramach Rolanda Garrosa - słynny turniej wchodzący w skład Wielkiego Szlema zostanie zainaugurowany 22 maja. Na francuskich kortach z całą pewnością po raz kolejny zobaczymy tenisistkę z charakterystyczną wstążką znajdującą się przy jej czapce. Oby Świątek musiała przypinać ją jak najkrócej...