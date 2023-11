Iga Świątek o Sabalence: Wiem, że Polacy nie do końca ją lubią

Relacje na linii Iga Świątek - Aryna Sabalenka to gorący temat. To dwie najlepsze zawodniczki minionego sezonu, na zmianę - liderka i wiceliderka rankingu WTA w 2023 roku. Ale poza tym Polka i Białorusinka to dwie różne osobowości, zawodniczki z innym podejściem do życia, do wielu kluczowych spraw.