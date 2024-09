Iga Świątek o krok od napisania kolejnej wielkiej historii. Polka ściga legendy

Iga Świątek , triumfatorka US Open 2022 , bez wątpienia chciała w bieżącej kampanii znów sięgnąć w Nowym Jorku po tytuł mistrzowski - to jednak niestety tym razem się jej nie udało, bowiem raszynianka odpadła na poziomie ćwierćfinału ulegając Jessice Peguli .

Iga Świątek już dogania Ashleigh Barty. Wielka "podróż" w górę tabeli wszech czasów

23-latka bowiem niebawem zrówna się w liczbie tygodni w roli liderki zestawienia z Ashleigh Barty - ta uzbierała ich łącznie przez całą karierę 121. To oznacza, że Świątek będzie wraz z Australijką pod tym względem ex aequo na siódmej pozycji w tabeli wszech czasów.

Obie panie wyprzedzają już tylko kolejno Steffi Graf, Martina Navratilova, Serena Williams, Chris Evert, Martina Hingis oraz Monica Seles , przy czym Graf jako liderka ma na koncie całościowo 377 tygodni. To bez wątpienia imponujący wynik, natomiast reprezentantka Polski ma przed sobą jeszcze wiele lat kariery na to, by i tę barierę pobić...

Iga Świątek ma prawie 11 tysięcy punktów. Swój osobisty rekord ustanowiła wiosną

Obecnie Iga Świątek ma na swoim koncie 10 885 punktów w rankingu WTA i z całą pewnością robi to niemałe wrażenie, choć rekordem w jej przypadku jest 11 695 "oczek" - pułap ten osiągnęła w drugiej połowie maja i co ważne jest to drugi najlepszy rezultat w dziejach po Serenie Williams, która 10 czerwca 2013 roku miała na swym koncie aż 13 615 pkt. Co ciekawe do S. Williams należy też m.in. rekord wiekowy - w 2017 roku tytuł czołowej tenisistki świata nosiła mając na karku ponad 35 wiosen.