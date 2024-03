Iga Świątek niebawem będzie świętowała drugą rocznicę zostania liderką rankingu WTA. Polka na tym zaszczytnym miejscu zasiadła pierwszy raz na samym początku kwietnia 2022 roku. Wówczas trudno było powiedzieć, czy nasza tenisistka udźwignie ten ciężar. Na liderkę rankingu patrzy przecież cały świat i to sprawia, że na jej barkach ciąży jeszcze większa presja, tym bardziej, że numer jeden przejęła po wybitnej w swoim fachu Ash Barty. Australijka była jednak zachwycona tym, że to właśnie Świątek ją zastąpi.

- To będzie ekscytujący czas na WTA Tour z nowym numerem jeden. Nie jestem pewna, jakie są możliwości i kto nim zostanie. Nigdy bowiem nie byłam osobą, która by się temu szczególnie przyglądała. Wiem jednak jedno - jeśli zostanie nią Iga Świątek, to nie ma lepszej osoby. To niesamowita osoba, świetna tenisistka. Sposób, w jaki wniosła na kort świeżą, nieustraszoną energię, był naprawdę niespotykany. Iga całkowicie na to zasługuje. Mam nadzieję, że nadal będzie tą samą osobą i wszystko będzie robić po swojemu i gonić z tym, co ma w swoich tenisowych marzeniach - powiedziała na pożegnalnej konferencji prasowej tenisistka.