Dwa miesiące czekaliśmy na powrót do gry Świątek. Poprzednio widzieliśmy ją na korcie w ćwierćfinale wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku, kiedy przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą . Potem Polka, zmęczona sezonem, bardziej wymagającym niż zwykle z powodu igrzysk olimpijskich, nie tylko zrobiła sobie przerwę, ale również zakończyła współpracę z Tomaszem Wiktorowskim , który był jej trenerem od 2022 roku. Nowym został Wim Fissette , który w niedzielę oficjalnie w tej roli zadebiutował.

Tenis. Iga Świątek wygrała na inaugurację WTA Finals i od razu taki sukces

Następnie do głosu doszła jednak Świątek, która ostatecznie pokonała Czeszkę po dwóch godzinach i 32 minutach walki, odnosząc trzecią wygraną z Krejcikovą w ich piątym meczu .

"Na pewno tych obaw było trochę więcej niż zazwyczaj. Nawet po okresie przygotowawczym pierwsze rundy gram z zawodniczkami dużo niżej notowanymi i mam czas, aby się wgrać. Wiedziałam, że tutaj tego nie będzie i faktycznie było przez to trochę stresu. Z drugiej strony nawet w trakcie meczu udowodniłam sobie, że kiedy jestem w tarapatach, to potrafię się pozbierać i odwrócić wynik " - mówiła Polka na konferencji prasowej po spotkaniu.

Na pewno pomógł jej w tym także dobry serwis, ponieważ zanotowała aż 10 asów, co daje jej niespodziewane prowadzenie w tej klasyfikacji w turnieju, a w karierze tylko raz miała więcej. Było to 12 w pojedynku z Rumunką Aną Bogdan w 2019 roku.

To nie zdarza się często. Bardzo się cieszyłam z tych asów, bo dały mi pewność siebie, czułam, że mogę zdobywać punkty za darmo

Zresztą już przed turniejem Świątek mówiła, że podanie to jeden z elementów, nad którym będą pracować w Fissette'em. "Potem skupimy się na serwisie, a także żebym ze strony forhendowej mogła więcej otwierać kort i zobaczymy, jak to wyjdzie" - stwierdziła w rozmowie z Canal+ Sport.

Tenis. Iga Świątek o debiucie pod wodzą Wima Fissette'a

"Jego debiut oceniam pozytywnie. Wiadomo, że ten mecz nie był najłatwiejszy. Miałam przygotowaną taktykę, ale nie do końca byłam w stanie ją zrealizować, bo na początku grałam słabo. Jednak z mojego sztabu dostałam ogromne wsparcie - nie tylko od Wima, ale od wszystkich członków sztabu. To sprawiło, że się nie poddałam. Kiedy w drugim secie myślałam, że będzie ciężko, to dzięki nim dalej walczyłam i starałam się znaleźć jakieś rozwiązania" - zdradziła.