Iga Świątek w ostatnich tygodniach sezonu 2023 może odzyskać pozycję liderki światowego rankingu. Tę straciła we wrześniu tego roku, gdy na wczesnym etapie pożegnała się z amerykańskim US Open . Wówczas straciła prowadzenie w tym zestawieniu po ponad 70 nieprzerwanych tygodniach. Pozycję pierwszej rakiety świata przejęła rzecz jasna Aryna Sabalenka , która goniła Igę od dłuższego czasu.

Może się jednak okazać, że czas jej panowania w światowym tenisie będzie niezwykle krótki. W notowaniu, które pojawi się oficjalnie w poniedziałek 6 listopada, możemy bowiem ponownie zobaczyć Igę Świątek na pierwszym miejscu. Jest tego celu względnie blisko. Na drodze Polki do osiągnięcia celu w postaci powrotu na pozycję liderki światowego rankingu stanie Aryna Sabalenka.

Mecz Igi Świątek z Aryną Sabalenką zagrożony. Fatalne informacje

Obie panie zmierzą się ze sobą w półfinałowym meczu WTA Finals. Świątek zdaje się być w znakomitej dyspozycji i nawet potworne meksykańskie wiatry czy deszcze nie przeszkodziły jej w wygraniu swojej grupy. Sabalenka o awans do czołowej czwórki musiała bić się w dwudniowym meczu z Jeleną Rybakiną . Wygrała w trzech setach, ale na pewno nie była to jej najwyższa forma.

Nie zmienia to jednak faktu, że udało jej się awansować do półfinału, a tam zmierzy się z Polką. Problemem jednak jest to, że nie wiemy, czy ten mecz faktycznie się odbędzie. Niekonieczni sprzyjać tenisistkom chce bowiem pogoda. Z raportu pogodowego, który opublikował na swoim Twitterze Bartosz Ignacik wynika bowiem, że chmury wyraźnie nie wyglądają zachęcająco.