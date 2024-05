Iga Świątek nie wytrzymała, nagła decyzja po fali złości. Może tego pożałować

Najbardziej sfrustrowałam się, gdy nie wyszedł mi w trzecim secie drive volley, ponieważ ktoś krzyczał, gdy piłka do mnie zmierzała. Wiem, że powinnam się bardziej skupić i nie pozwolić, by to mnie rozproszyło, ale czasami jest to trudne. W tenisie przyzwyczailiśmy się, że na stadionie panuje cisza podczas wymiany. To zdarzało się częściej, zwłaszcza tuż przed returnami. Właśnie dlatego zdecydowałam się na ten apel. Gdyby to zdarzyło się raz, po prostu przeszłabym obok tego

~ powiedziała Iga Świątek