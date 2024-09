Iga Świątek nie wytrzymała, kamery uchwyciły jej gest. Nerwowa reakcja Polki

Iga Świątek do ćwierćfinału US Open dotarła bez straty seta, a w meczu o awans do najlepszej czwórki turnieju zmierzyła się z Jessicą Pegulą, która na nowojorskich kortach również spisywała się bardzo dobrze. Dla Amerykanki starcie z Polką było okazją do rewanżu za ubiegłoroczne WTA Finals, kiedy to w finale prestiżowych zmagań w Cancun została wręcz zdeklasowana przez tenisistkę z Raszyna.