Iga Świątek nie wyszła na kort, a już zmiażdżyła rywalki. Niewiarygodny wyczyn Polki

Właśnie rozpoczyna się ostatni w tym sezonie turniej wielkoszlemowy - US Open. Iga Świątek - jego triumfatorka sprzed dwóch lat - swój pierwszy mecz rozegra we wtorek. Liderka rankingu WTA jednak już przed wejściem na kort miażdży swoje rywalki i zdaniem ekspertów OptaAce ma największe szanse na tytuł. To, jak wysoko - w porównaniu z resztą stawki - stoją akcje Polki, jest po prostu niewiarygodne.