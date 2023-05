Iga Świątek była jedną z faworytek do triumfu w Rzymie i do pewnego momentu wydawało się, że żadna z rywalek nie będzie w stanie powstrzymać jej marszu w kierunku finału i kolejnego triumfu na włoskich kortach. Polka wyeliminowała Anastazję Pawluczenkową, Łesię Curenko i Donnę Vekić, a w ćwierćfinale otrzymała szansę rewanżu na Jelenie Rybakinie , która wygrała trzy poprzednie starcia z raszynianką.

Liderka światowego rankingu skreczowała jednak w trakcie trzeciego seta, sygnalizując problemy z nogą. Polka wkrótce po wycofaniu z turnieju uspokoiła swoich fanów, niejako sugerując, że będzie w stanie wystartować we French Open.

Potrzebuję na pewno kilku dni odpoczynku. Bilety do Paryża rezerwujemy, więc... trzymajcie kciuki. Mam nadzieję - do zobaczenia niedługo

Iga Świątek doceniła sukces Jana Zielińskiego

Internauci jasno dali do zrozumienia, że wyczekują powrotu Świątek na kort. "Chłopaki dali radę. A tak przy okazji, to tęsknimy za Tobą, Igula" - napisała jedna z fanek. "Jak twoja kontuzja?" - dopytywał ktoś inny. "Iga! Tęsknię" - czytamy w kolejnym komentarzu. "To cudowny sukces ale mi bardzo brakuje Ciebie jako finalistki w tym roku" - przyznał jeden z kibiców.