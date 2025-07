Wyśmienicie radzi sobie na tegorocznym Wimbledonie Iga Świątek . Po pokonaniu w dwóch setach Clary Tauson awansowała już do najlepszej ósemki turnieju . Tym samym wyrównała już swój dotychczasowy najlepszy wynik na tym turnieju z 2023 roku, gdy również znalazła się w ćwierćfinale .

Jej mecz z Dunką poza wyśmienitą grą miał także jeszcze jedną "ozdobę", bowiem spotkanie śledziła Agnieszka Radwańska, była czołowa tenisistka świata . Ta podczas swojej kariery w Wimbledonie najlepiej poradziła sobie w 2012 roku, gdy doszła aż do finału. Co więcej zdołała także wygrać w 2015 roku zwieńczający sezon turniej WTA Finals . W 2018 roku zdecydowała się jednak na zakończenie kariery.

Mimo to 36-latka wciąż jest obecna w świecie tenisa, a za kilka dni rozpocznie swoje zmagania na kortach w Londynie przy okazji turnieju legend, w którym weźmie udział między innymi krakowska tenisistka. Co ciekawe ta pojawiła się na poniedziałkowym meczu Świątek, co wyłapał dziennikarz Interii Sport, Artur Gac.