Iga Świątek nie myśli o rankingu. Ma zupełnie inny cel

Po US Open Świątek straciła prowadzenie w światowym rankingu na rzecz Białorusinki Aryny Sabalenki.

"Myślę, że łatwiej jest wrócić do nastawienia, kiedy musisz kogoś gonić, bo to w zasadzie robisz przez całe życie. Liderka jest tylko jedna i do bycia nią trudniej się przyzwyczaić. Przestałam myśleć o rankingu, bo poczułam jakby z ramion zdjęto mi ciężar" - przyznała podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego.