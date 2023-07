Iga Świątek nie musi grać tego turnieju. Dlaczego startuje w Warszawie?

We wtorek Świątek opublikowała na swoich profilach społecznościowych wpis z wakacji na Krecie. Zażartowała, że zostałaby chętnie na wyspie do końca miesiąca. "Ale nie mówcie o tym mojemu sztabowi" - napisała.

Wakacje Świątek mogłyby być dłuższe

Świątek rozpocznie go już w przyszłym tygodniu. Na zmodernizowanym obiekcie Legii wystąpi w BNP Paribas Warsaw Open. To trzecia edycja tego turnieju, jedynego rangi WTA w Polsce. Dla 22-letniej polskiej tenisistki start w nim nie był konieczny. Mogłaby rzeczywiście nadal wypoczywać na wakacjach. Ale jednak pojawi się w stolicy.

Mały turniej, mało punktów do rankingu

W tym roku najmniejszą liczbę punktów raszynianka zdobyła właśnie w turnieju rangi WTA 250 - w Bad Homburg. Za półfinał dostała 110 punktów. Był to jedyny jej start w zawodach najniższej rangi WTA (turnieje WTA 125 traktowane są jako tzw. challengery, turnieje drugiej kategorii - przyp. ok).

Trzy powody startu Igi Świątek w Warszawie

Po co więc startuje Świątek w Warszawie? Po pierwsze, z tego samego powodu co niedawno w Bad Homburg. To tzw. turniej podprowadzający przed nową część sezonu, zapoznanie się w ogniu walki z nawierzchnią twardą, solidny trening plus rywalizacja. Fakt, że została zmieniona nawierzchnia na kortach Legii ma decydujące znaczenie. Przed rokiem tenisistki grały na mączce. Świątek zapowiedziała, że na kortach ceglanych w tym momencie sezonu już by nie wystąpiła.