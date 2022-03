Iga Świątek nie może w to uwierzyć! "To dla mnie wciąż surrealistyczne"

Ogłoszenie zakończenia kariery przez Ashleigh Barty wywołało ogromne poruszenie. Rzadko bowiem się zdarza, by najlepsza według rankingu tenisistka świata zrezygnowała z dalszej gry i to w wieku 25 lat.

- To dla mnie wciąż nieco surrealistyczne. Dziękuję ci za to, co zrobiłaś dla naszego sportu, za każdy wspólny treningi i mecz. To zawsze stanowiło dla mnie wyzwanie w najlepszy możliwy sposób. Mam nadzieję, że będziesz cieszyła się każdą sekundą nowego rozdziału, mistrzyni - napisała Iga Świątek w mediach społecznościowych.

Ashleigh Baery zakończyła karierę. Iga Świątek czeka na miano pierwszej rakiety świata

Piękne słowa Polki na temat Australijki cytował wcześniej także oficjalny profil WTA.

- Naprawdę myślę, że jest odważna, ponieważ przy tylu oczekiwaniach z każdej strony niewiele osób zatrzymałoby się w takim punkcie, stawiając swoje szczęście na pierwszym miejscu. To przykład nie tylko dla tenisistek czy innych sportowców, ale i dla wszystkich ludzi - mówiła Iga Świątek.

Przypomnijmy, że zakończenie kariery przez Ashleigh Barty to niezwykła wiadomość dla naszej tenisistki. Jest już niemal pewne, że 4 kwietnia Iga Świątek zostanie nową liderką rankingu WTA .