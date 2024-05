Iga Świątek do Paryża przyjechała jako jedna z głównych faworytek do końcowego triumfu. I to nie bez powodu. Nasza najlepsza tenisistka wygrała dwa ostatniej turnieje rangi WTA. Najpierw święciła triumf w Madrycie, a potem potwierdziła swoją dominację w Rzymie . W obu przypadkach w decydującej batalii pokonała reprezentantkę Białorusi - Arynę Sabalenkę. Teraz przed naszą rodaczką zmagania w Paryżu, miejscu, w którym aż trzy razy zdobywała cenne trofeum. Czy w tym roku 22-latka pokusi się o czwarte zwycięstwo w Roland Garrosie? Zobaczymy. Na razie ma za sobą pierwszy mecz. W poniedziałek (27 maja) pierwsza rakieta świata bez problemu ograła reprezentantkę gospodarzy - Leolię Jeanjean 6:1, 6:2

