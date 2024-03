Iga Świątek nie mogła się powstrzymać. Zrobiła to zaraz po wygranej

Iga Świątek znów to zrobiła. Polka udowodniła, że wcale nie bez powodu nosi obecnie miano liderki światowego rankingu kobiecego tenisa i po raz drugi w karierze wygrała turniej WTA 1000 w Indian Wells. Pierwszy triumf na kortach w tym mieście nasza tenisistka odniosła w 2022 roku, kiedy to pokonała w dwóch setach Marię Sakkari. Historia zatoczyła koło po równo dwóch latach. 22-latka z Raszyna bowiem w tym sezonie po raz drugi awansowała do finału tej imprezy i kolejny raz zmierzyła się z Greczynką.

