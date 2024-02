Iga Świątek nie mogła się powstrzymać. Nagrała wiadomość dla kibiców

Iga Świątek to obecnie jedna z najlepszych tenisistek świata. Polka od kilku już lat prezentuje się na arenach międzynarodowych na naprawdę wysokim poziomie i nic nie wskazuje na to, aby miała wkrótce wypaść z czołówki światowego rankingu. 22-latka po raz pierwszy w karierze numerem "jeden" została w kwietniu 2022 roku po tym, jak ówczesna liderka rankingu WTA Ashleigh Barty niespodziewanie ogłosiła zakończenie kariery.

Iga Świątek nie zapomniała o fanach z Chin. Złożyła im życzenia z okazji Chińskiego Nowego Roku

Nasza reprezentantka w ostatnich latach stała się inspiracją i wzorem do naśladowania dla kibiców z całego świata . Nic więc dziwnego, że Polka ogromne grono fanów ma nie tylko w ojczyźnie, ale również poza granicami naszego kraju, w tym m.in. w Chinach. 10 lutego przypada jedno z największych świąt w tym azjatyckim kraju - Chiński Nowy Rok. Iga Świątek nie zapomniała o fanach z Chin i z okazji tego wydarzenia postanowiła nagrać wideo ze specjalnymi życzeniami dla osób celebrujących to święto.