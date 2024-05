Iga Świątek nie ma sobie równych, do Paryża po swoje. "To będzie sensacja"

Iga Świątek nie przestaje zachwycać. Polka od startu sezonu 2022 nie ma sobie równych w żeńskim tenisie. Śmiało można stwierdzić, że to już trzeci rok z rzędu, gdy nasza zawodniczka jest absolutnie najlepszą tenisistką na świecie. Wydaje się jednak, że poza okresem luty - lipiec 2022 roku, w żadnym momencie Świątek nie dominowała nad swoimi rywalkami tak bardzo, jak to się dzieje obecnie. Każdy stracony set przez liderkę rankingu WTA jest traktowany jak sensacja.

Druga rakieta świata, a więc Aryna Sabalenka i trzecia rakieta świata, a więc Coco Gauff w starciach z naszą zawodniczką wyglądają, jakby plasowały się w rankingu przynajmniej kilkanaście pozycji niżej, niż to ma miejsce w rzeczywistości. Świątek w półfinale turnieju WTA 1000 błyskawicznie pokonała Amerykankę, a kilka dni później w finale tej imprezy w podobnym stylu pokonała Białorusinkę, która nie była w stanie odebrać Polce podania choćby przynajmniej raz.

Iga Świątek wielką faworytką. Żadnych złudzeń

Tamten występ to był absolutny popis Igi Świątek i jasny sygnał dla świata, że najbliższe tygodnie muszą należeć do niej, a w tym nadchodzącym czasie tenisistki zjawią się na ulubionych kortach Polki, a więc w Paryżu na arenie imienia Rolanda Garrosa, gdzie Polka wygrała już trzy tytuły rangi Wielkiego Szlema. Po tym, co pokazała raszynianka w Rzymie, nie może być innych przewidywań niż wygrana Świątek także w Paryżu, każde inne predykcje są przewidywaniem przynajmniej niespodzianki.