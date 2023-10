Ostatecznie tej sztuki udało się dokonać we wrześniu podczas amerykańskiego US Open. Świątek odpadła już na etapie czwartej rundy, a Sabalenka dotarła do finału, gdzie przegrała z Coco Gauff. W związku z tym Polka jest w tym momencie w roli, którą wcześniej "pełniła" przez kilkanaście miesięcy Sabalenka. Obecnie większa presja znajduje się więc na barkach Białorusinki.