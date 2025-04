Iga Świątek nie ma innego wyjścia, pozostaje czekanie. Znamy powód

Iga Świątek musi poczekać na swój mecz

Dawid Olejniczak o Idze Świątek: To tak, jakby Lewandowski nie przyjechał na ważny mecz kadry. WIDEO

Dawid Olejniczak o Idze Świątek: To tak, jakby Lewandowski nie przyjechał na ważny mecz kadry. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Dlaczego jednak dopiero w sobotę, a nie jeszcze w piątek? Powód związany jest z miejscowym prawem odwołującym się do tradycji. To dlatego turniej ma nieco inną formułę w kontekście zaplanowania go w kalendarzu niż zazwyczaj.