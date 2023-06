Iga Świątek nie kryła emocji w swoim wpisie. "Jest mi przykro to czytać"

Estonka Anett Kontaveit poinformowała o tym we wtorek rano na swoim profilu społecznościowym. To zaskakująca informacja. Tenisistka z Tallina ma zaledwie 27 lat, nadal zajmuje miejsce w pierwszej setce rankingu WTA, a rok temu o tej porze była drugą zawodniczką na świecie, tuż za Igą Świątek! Obie zawodniczki grały także w zeszłorocznym finale turnieju w Doha w katarze. Wówczas Iga Świątek zwyciężyła bardzo wyraźnie 6:2, 6:0.

To jednak nie było wcale regułą. Anett Kontaveit należała do trudnych przeciwniczek Igi Świątek. Polka w meczach z nią wygrała tylko trzy z pięciu spotkań. Poza wspomnianym pojedynkiem w Katarze były to jeszcze wygrane w wielkoszlemowych US Open i French Open w 2021 roku, a zatem trzy ostatnie starcia obu pań.