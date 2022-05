Iga Świątek nie kryje: "Seria się kiedyś skończy. Byle nie w Paryżu"

Podejdę do rywalizacji w Paryżu jak do każdej innej. Rok temu grałam tam z ogromnymi oczekiwaniami. Nauczyłam się funkcjonować z tą presją, ale jednak dla mnie to nowa sytuacja. Pozostawię sobie trochę dystansu do tego, żeby być człowiekiem. Muszę czasem zaakceptować niepowodzenia. Prawda jest taka, że ta seria kiedyś się skończy. Oby nie w Paryżu

ma nadzieję Iga Świątek