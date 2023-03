"Iga Świątek nie jest maszyną". Legenda mówi całą prawdę o Polce

Następnie był występ w wielkoszlemowym Australian Open. Świątek w Melbourne doszła do czwartej rundy, przegrywając z Kazaszką Jeleną Rybakiną , która dotarła do finału imprezy.

Tenis. Djoković jest maszyną, Świątek nie

"Novak Djoković jest jak maszyna. Wychodzi na kort i jest skupiony, nie pozwala emocjom, by mu przeszkadzały. Natomiast Iga pokazała w niektórych meczach, że dała się im ponieść. Musi być tego świadoma. Przegrywa od czasu do czasu, ale to wciąż to ona jest tenisistka, którą reszta stawki chce pokonać i przez to jest głównym celem. Nikt nie rozumie presji związanej z byciem numerem jeden, dopóki się nim nie zostanie. Trzeba do tego przywyknąć" - dodała.