Iga Świątek nie do zatrzymania. Cudowna seria. Absolutna dominacja Polki

Iga Świątek imponuje wysoką formą przed zbliżającym się US Open. W ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati rozprawiła się gładko z Anną Kalinską, pokonując ją 6:3, 6:4. W imprezie nie oddała dotychczasowym rywalkom nawet seta.

O finał Polka zagra z Jeleną Rybakiną. Kazaszka sprawiła w piątek niespodziankę, wygrywając 6:1, 6:4 z liderką światowego rankingu Aryną Sabalenką. O wiele trudniejsze zadanie może ją jednak czekać w konfrontacji z trzecią rakietą globu.

Iga Świątek zagra o finał w Cincinnati. Dla rywalki staje się już prawdziwą zmorą

W tym sezonie raszynianka okazuje się dla Rybakiny prawdziwym koszmarem. Trzy pojedynki i trzy porażki tenisistki urodzonej w Moskwie. Do tego ledwie jeden wygrany przez nią set.

Po raz pierwszy stanęły naprzeciw siebie już w styczniowym United Cup. Świątek wygrała wówczas 7:6(5), 6:2. Potem schodziła z kortu jako zwyciężczyni również w katarskiej Dausze (6:2, 7:5 w ćwierćfinale) oraz w Roland Garros (1:6, 6:3, 7:5 w 1/8 finału).

Polka zdecydowanie poprawiła w ten sposób generalny bilans bezpośrednich konfrontacji. U progu nowego roku nie wyglądał najlepiej. Teraz mamy 5-4 na korzyść naszej zawodniczki.

Po chwilowym kryzysie Rybakina wróciła do czołowej "10" rankingu WTA. Z kolei Iga nareszcie wygrała turniej pod wodzą Wima Fissette'a, kończąc tytułem rywalizację w Wimbledonie. W ostatnich miesiącach obie zrealizowały zatem jakiś cel. Która z nich wyjdzie zwycięsko z najbliższego starcia? Odpowiedź w niedzielę.

Świątek dotarła do półfinału w Cincinnati trzeci raz z rzędu. I jest od dzisiaj najmłodszą tenisistką, która tego dokonała. Teraz pora na przełamanie niemocy i pierwszy w karierze finał w stanie Ohio.

