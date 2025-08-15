Iga Świątek nie do zatrzymania. Cudowna seria. Absolutna dominacja Polki

Partner merytoryczny: Eleven Sports

Łukasz Żurek

Iga Świątek jest już w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Dotarła do tej fazy w świetnym stylu, bez straty seta. O finał zagra z Jeleną Rybakiną, dla której w tym roku okazuje się prawdziwym koszmarem. Polka wygrała z Kazaszką wszystkie trzy pojedynki i w niedzielę zamierza ją wyrzucić za turniejową burtę po raz kolejny.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekANGELA WEISS / AFPAFP

Iga Świątek imponuje wysoką formą przed zbliżającym się US Open. W ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati rozprawiła się gładko z Anną Kalinską, pokonując ją 6:3, 6:4. W imprezie nie oddała dotychczasowym rywalkom nawet seta.

O finał Polka zagra z Jeleną Rybakiną. Kazaszka sprawiła w piątek niespodziankę, wygrywając 6:1, 6:4 z liderką światowego rankingu Aryną Sabalenką. O wiele trudniejsze zadanie może ją jednak czekać w konfrontacji z trzecią rakietą globu.

Iga Świątek zagra o finał w Cincinnati. Dla rywalki staje się już prawdziwą zmorą

W tym sezonie raszynianka okazuje się dla Rybakiny prawdziwym koszmarem. Trzy pojedynki i trzy porażki tenisistki urodzonej w Moskwie. Do tego ledwie jeden wygrany przez nią set.

Po raz pierwszy stanęły naprzeciw siebie już w styczniowym United Cup. Świątek wygrała wówczas 7:6(5), 6:2. Potem schodziła z kortu jako zwyciężczyni również w katarskiej Dausze (6:2, 7:5 w ćwierćfinale) oraz w Roland Garros (1:6, 6:3, 7:5 w 1/8 finału).

Polka zdecydowanie poprawiła w ten sposób generalny bilans bezpośrednich konfrontacji. U progu nowego roku nie wyglądał najlepiej. Teraz mamy 5-4 na korzyść naszej zawodniczki.

    Po chwilowym kryzysie Rybakina wróciła do czołowej "10" rankingu WTA. Z kolei Iga nareszcie wygrała turniej pod wodzą Wima Fissette'a, kończąc tytułem rywalizację w Wimbledonie. W ostatnich miesiącach obie zrealizowały zatem jakiś cel. Która z nich wyjdzie zwycięsko z najbliższego starcia? Odpowiedź w niedzielę.

    Świątek dotarła do półfinału w Cincinnati trzeci raz z rzędu. I jest od dzisiaj najmłodszą tenisistką, która tego dokonała. Teraz pora na przełamanie niemocy i pierwszy w karierze finał w stanie Ohio.

      Iga Świątek (POL) - Elena Rybakina (KAZ). Skrót meczu. WIDEOAP© 2025 Associated Press
      Zawodniczka podczas gry w tenisa, skoncentrowana na odbiciu piłki, ubrana w sportowy strój oraz czapkę, w tle widoczne nieostre napisy sponsorów na niebieskiej ścianie kortu.
      Iga ŚwiątekFoto OlimpikAFP
      Zawodniczka tenisowa w różowej koszulce i białej czapce wykonuje gest zaciśniętej pięści w geście triumfu, wyrażając intensywne emocje podczas sportowej rywalizacji.
      Iga ŚwiątekDAVID GRAY / AFPAFP
      Jelena Rybakina
      Jelena RybakinaEMMANUEL DUNANDAFP

