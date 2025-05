W ostatnich sezonach turniej WTA 1000 w Rzymie został zdominowany przez Igę Świątek. Polka wygrała aż trzy z czterech poprzednich edycji. Jedyne potknięcie zaliczyła w 2023 roku, kiedy to skreczowała w trzecim secie ćwierćfinału z Jeleną Rybakiną z powodu kontuzji. Przed 12 miesiącami raszynianka nie dała większych szans w decydującym starciu Arynie Sabalence . Tym razem 23-latka zameldowała się w stolicy Włoch w nieco innym położeniu. Od ubiegłorocznego Roland Garros czeka na jakikolwiek tytuł, a nawet finał rozgrywek.

Dzisiaj wiceliderka rankingu rozegrała swój pierwszy oficjalny pojedynek. Jej przeciwniczką w walce o awans do trzeciej rundy okazała się Elisabetta Cocciaretto. Reprezentantka gospodarzy rozegrała wczoraj zacięty mecz z Eliną Awanesian. Ostatecznie zawodniczka, która należała do zwycięskiego składu Włoszek podczas BJK Cup Finals 2024, triumfowała 6:2, 4:6, 6:1. Dzięki temu dostaliśmy potyczkę z udziałem rówieśniczek. Świątek i Cocciaretto urodziły się w 2001 roku, rywalizowały ze sobą w czasach juniorskich. Co ciekawe, czwartkowa batalia była jednak ich dopiero pierwszym bezpośrednim starciem na poziomie zawodowym.