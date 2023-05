Iga Świątek nie dała rady. Była o krok od osiągnięcia legendarnej Rosjanki

Iga Świątek wciąż będzie musiała poczekać na swój pierwszy tytuł w Madrid Open. Polka w tym roku doszła do finału turnieju, ale przegrała w nim 3:6, 6:3, 3:6 z jedną ze swoich największych rywalek - Aryną Sabalenką. Dla Białorusinki był to już drugi triumf w stolicy Hiszpanii. Wcześniej okazała się najlepsza na korcie im. Manolo Santany w 2021 roku. Z kolei raszynianka straciła okazję na wyrównanie osiągnięcia Marii Szarapowej.

Na razie jednak brakuje jej zdobycia głównego trofeum w Madrycie. Dwanaście miesięcy temu nie startowała w zawodach organizowanych przez Feliciano Lopeza, a w 2021 r. została wyeliminowana już w trzeciej rundzie. Szarapowa może być więc póki co spokojna - wciąż jako jedyna w historii może poszczycić się triumfem we wszystkich wspomnianych rozgrywanych na mączce turniejach.

Aryna Sabalenka w życiowej formie. Daleko jej jednak do osiągnięcia Szarapowej

Sabalence wciąż w tym aspekcie daleko do "Maszy". Choć ma dwa trofea z Madrytu, to przegrała trzy ostatnie finały w Stuttgarcie, w Rolandzie Garrosie nigdy nie przeszła trzeciej rundy, a we Włoszech rok temu poległa przeciwko Świątek w półfinale. Jeśli jednak będzie podtrzymywać obecną formę, powinna zaatakować "rekord" Rosjanki. Może rozpocząć ofensywę już w najbliższym czasie, bo światowy tour przyjeżdża teraz do stolicy Włoch. W poprzednich latach oprócz Świątek wygrywały tam Rumunka Simona Halep, Czeszka Karolina Pliskova i Ukrainka Elina Switolina.