Iga Świątek przegrała z Belindą Bencic w pierwszym meczu finału United Cup 2026. Polka zagrała świetnego pierwszego seta, ale w drugim zupełnie się posypała. W rozpoczęła rozpaczliwą pogoń za Szwajcarką, ale ostatecznie nie dała jej rady i zanotowała drugą porażkę w tej edycji turnieju.

Iga Świątek dzielnie walczyła z Belindą Bencic, ale przegrała

Świątek walczyła jak lwica, ale nie dała rady Belindzie Bencic. Polka przegrała 6:3, 0:6, 3:6. Szczególnie kibiców mogła zmartwić jej forma z II seta spotkania, gdy Bencić udało się zdobyć gładko sześć gemów, a potem w kolejnym secie dołożyć z rzędu jeszcze siódmy. Szwajcarka dobrze spisywała się we wszystkich elementach, a u Polki widać było brak dokładności i toczącą się walkę wewnętrzną.

Szczególnie jedna statystka jest kluczowa w kontekście całego meczu. Świątek całkiem nieźle grała serwisem, zaliczyła kilka asów serwisowych, ale do jej gry, zamiast skupienia, zaczął wkradać się chaos i to on był w szczególności widoczny po drugim secie w statystykach.

Iga Świątek z niemal czterokrotnie większą liczbą niewymuszonych błędów

Po drugim secie można było spojrzeć na statystyki spotkania i mocno się zdziwić. Świątek popełniła do tego czasu aż 26 niewymuszonych błędów, a jej rywalka w tym samym czasie miała na swoim koncie jedynie 7 - to prawie czterokrotnie mniej. Na koniec meczu u Świątek zebrało się ich ostatecznie aż 36!

W pierwszej partii wiceliderka rankingu WTA była bardzo mocno skupiona na swojej grze. Na tyle mocno, że w pewnym momencie nawet zdążyła się zapomnieć i zeszła z kortu po wygranym punkcie, myśląc, że to już koniec gema. Tego skupienia zabrakło jednak w następnych częściach spotkania, co można było zobaczyć na tablicy wyników. Nadzieja na wygranie United Cup jednak pozostała - w kolejnym spotkaniu z kapitanem reprezentacji Szwajcarii miał zmierzyć się Hubert Hurkacz, a na koniec pozostał jeszcze mecz mikstowy.

