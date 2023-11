Iga Świątek nie będzie miała łatwo. Nie mają wątpliwości. "Poczuła ulgę"

Iga Świątek po pokonaniu Markety Vondrousovej znalazła się już o krok od awansu do półfinału WTA Finals. Kolejną rywalką Polki będzie Coco Gauff, z którą wiceliderka rankingu do tej pory mierzyła się dziewięciokrotnie. I aż osiem razy była górą w starciach z Amerykanką, co wcale nie oznacza, że czeka ją łatwe zadanie. W analizie na stronie WTA słusznie zauważono, że Gauff ostatnio przełamała niekorzystną passę i do spotkania z Polką przystąpi podbudowana.