Iga Świątek po powrocie do zdrowia ma napięty terminarz: najpierw triumfowała w turnieju w Stuttgarcie, ostatnio była finalistką w Madrycie, a już na dniach ruszy do akcji w Rzymie. Przed zmaganiami na Foro Italico znalazła parę minut dla fanów. Jeden z jej sponsorów, marka Oshee zorganizowała na Instagramie małą sesję pytań i odpowiedzi. Raszynianka zabrała głos w kilku ciekawych kwestiach.

Kiedy autobiografia Igi Świątek? "Nie jestem gotowa"

Została zapytana o to, czy napisze książkę (w domyśle autobiografię). - Szczerze mówiąc, nie wybiegam tak bardzo w przyszłość, ale myślę, że w moim życiu może wydarzyć się dużo ciekawych rzeczy, które fajnie byłoby opisać kiedyś w książce. Na razie na najbliższe lata myślę, że nie jestem gotowa, żeby to zrobić. Mimo wszystko mam 21 lat i nie zobaczyłam wszystkiego na świecie, ale może w przyszłości tak - odparła z uśmiechem.

Mimo wygranych trzech turniejów wielkoszlemowych (dwukrotnie Rolanda Garrosa oraz raz US Open) ma ochotę na kolejne triumfy w zawodach tej rangi. To jej marzenia. - W pewnym sensie zmieniły się przez ostatnie kilka lat. Kiedyś to były głównie wyniki i przedostanie się do WTA, bycie regularną zawodniczką. Teraz przede wszystkim chciałabym znaleźć trochę więcej balansu w tym, co robię i umieć skoncentrować się bardziej na procesie niż na wynikach. Przyznam, że wciąż z tyłu głowy dla mnie marzeniem jest wygranie wszystkich czterech Wielkich Szlemów na każdej nawierzchni i może medalu na Igrzyskach Olimpijskich. Nie myślę o tym na co dzień, ale takie są moje marzenia sportowe - przyznała.