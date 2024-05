⁠Iga Świątek napisała w Paryżu historię. Kosmos, dokonała tego po raz pierwszy

Jak wielu kibiców wierzyło, że przy stanie 1:4 w trzecim secie, a do tego tak dysponowanej Naomi Osace Iga Świątek zdoła powrócić do rywalizacji i triumfować? Nie ma co się oszukiwać - to grono było niewielkie. Sama raszynianka wyglądała na mocno zestresowaną i zniechęconą. Takie jednak momenty pozwalają na odróżnienie mistrzyń od zawodniczek wybitnych.