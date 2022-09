Iga Świątek najlepiej w karierze. "Dumna z ćwierćfinału"

"Trudny dzień i mecz, ale cieszę się, że zrobiłam dziś wszystko, co umiałam i mogłam żeby wygrać. Dumna z ćwierćfinału" - napisała na swoim profilu na Twitterze Iga Świątek.

Świątek poprawiła swoje najlepsze osiągnięcie w historii US Open. Po raz pierwszy w karierze zagra w ćwierćfinale tego turnieju. Awans do tej fazy wywalczyła po sporych mękach. To był zadecydowanie najtrudniejszy mecz w tym turnieju, a Julie Niemeier podyktowała jej niezwykle ciężkie warunki.

Mimo wszystko to nasza zawodniczka może cieszyć się z awansu. W ćwierćfinale czeka na nią Amerykanka Jessica Pegula, która bardzo dobrze radzi sobie w tegorocznym US Open. Rozstawiona z numerem "8" zawodniczka to specjalistka od rywalizacji deblowej, jednak i w singlu radzi sobie świetnie, dlatego Świątek musi bardzo uważać, bo w ćwierćfinale czeka ją kolejny ciężki bój.